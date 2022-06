L'ex ds Salernitana: "Cavani? Credo sia una strategia. Ma che coppia con Ribery"

L'ex direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'ex direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione di Radio Goal sul possibile approdo in maglia granata dell'attaccante Edinson Cavani: "Cavani alla Salernitana? Credo sia una strategia. L'anno scorso portai Ribery a Salerno e al di là della freschezza fisica, nello spogliatoio ha dato davvero tanto. Lo stesso discorso vale per Edinson. Avere questi calciatori in rosa fa alzare nettamente il livello di professionalità a tutto il gruppo".