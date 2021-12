L'ex Esposito boccia Lozano: "Ha grandi potenzialità, ma non è pronto per il grande salto"

Massimiliano Esposito, ex calciatore del Napoli e attuale tecnico in seconda della formazione Primavera del Padova, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La linea difensiva del Napoli si sta comportando molto bene. Spalletti sta tirando il meglio da tutti, perfino Malcuit ha ben figurato. E’ chiaro che se il Napoli vuole ambire allo scudetto deve prendere a gennaio assolutamente un difensore centrale.

Lozano? Ha potenzialità enormi ma non è ancora maturo per il grande salto e lo dimostrano le dichiarazioni che fece in Messico. Il rendimento non è mai stato dei migliori, deve cercare di essere più continuo. Come detto ha potenzialità enormi, ma ambire ad una grande squadra adesso non è nelle sue corde.

Telenovela Insigne? E’ il gioco della parti, De Laurentiis sa quanto Insigne ci tiene a restare a Napoli. Credo che alla fine Lorenzo resti, con il Napoli che gli verrà un po’ incontro”.