L’ex Esposito: “Confido in Insigne, vorrà fare qualcosa di grande prima di lasciare Napoli”

È l'analisi dell'ex giocatore azzurro, Massimiliano Esposito, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia

© foto di Lorenzo Marucci

"Per affrontare l'Atalanta ci vuole la tattica perché è una squadra da rispettare e affrontare in una certa maniera perché Gasperini sa il fatto suo, ma anche con il cuore perché è una partita assolutamente da vincere se il Napoli vuole restare attaccato alla corsa scudetto". È l'analisi dell'ex giocatore azzurro, Massimiliano Esposito, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, in vista della gara con i bergamaschi alla ripresa del campionato.

"Chi ha il calendario più semplice? Le partite sulla carta sono una cosa, quando si giocano ne è un'altra. L'Inter - ha osservato Esposito - non è così brillante, ma credo che a Torino sia più probabile un pareggio e il Napoli quantomeno non deve perdere. La defezione di Osimhen non è da poco, ma confido nel cuore di Insigne. Prima di lasciare Napoli credo che voglia fare qualcosa di grande. Con la qualità che ha anche Mertens, possono indirizzare la partita"

Anche "Di Lorenzo è un'assenza importantissima, forse anche più di Osimhen - ha sottolineato l'ex azzurro - perché ha diverse qualità importanti sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Ma credo che Spalletti per sostituirlo punti su Malcuit, più esperto rispetto a Zanoli. Tuanzebe a destra può essere un'altra possibilità, ma la difesa a tre - ha concluso Esposito - la vedrei a partita in corso se si sta perdendo o pareggiando".