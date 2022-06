L'ex Esposito: "Sarebbe stato giusto accontentare le richieste di Mertens"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Esposito, allenatore ed ex attaccante

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Esposito, allenatore ed ex attaccante, fra le tante, del Napoli: "Sarebbe stato giusto accontentare le richieste di Mertens, oppure l’offerta del Napoli era congrua al suo valore ed alla sua età? Sarebbe giusto tenere Mertens a Napoli per quello che ha dimostrato e per l'attaccamento. Entrambe le parti potrebbero fare un passo verso l'altro: Mertens abbassando le pretese e la società andandogli incontro. Speriamo che questa accada perché nonostante Mertens sia un giocatore quasi a fine corsa nello spogliatoio potrebbe fare sicuramente la differenza".