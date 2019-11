L'ex Fassone: "Il Napoli saprà risalire la china. Gattuso? E' perfetto per i club importanti"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Fassone, ex dg del Napoli in merito alla sua esperienza partenopea e sulle voci che accosterebbero Rino Gattuso sulla panchina azzurra: "I 2 anni di Napoli li ricordo sempre con affetto. Poi, quando andai via, nel 2012, De Laurentiis non affidò più a nessuno quel ruolo. Decise di ricoprirlo lui personalmente e devo dire che lo ha fatto con eccellenti risultati. Il patron azzurro non mi pare voglia disimpegnarsi, poi il calcio è fatto di cicli, ma sono certo che il Napoli risalirà la china.

Ancelotti? Ancelotti a Napoli ha trovato un ambiente diverso rispetto a quello che ha frequentato in passato, ma De Laurentiis ha fatto una scelta intelligente prendendo lui per il dopo Sarri.



Gattuso al Napoli? Indipendentemente dal Napoli, con Rino ho lavorato e posso dire che ha vissuto con grande entusiasmo l’esperienza al Milan ed è stato molto bravo nonostante il momento difficile in cui è stato catapultato nel club. Oltre a trasferire grinta, Gattuso ha anche altre doti e in primis sa costruire nello spogliatoio un clima ed un’unione di intenti che poi è ciò che serve per arrivare lontano. Gattuso lo consiglio, è perfetto per i club importanti

L’acquisto più bello fatto a Napoli? Cavani. Ma il merito di quell’operazione non fu certo mio, ma della società e del presidente che spesso trattava direttamente nelle operazioni".