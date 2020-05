L'ex Ferrario: "Serie A? Questo campionato non ha valenza sportiva"

L'ex calciatore azzurro Moreno Ferrario è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alla ripresa del campionato: "Non sono un medico e non sono più uno sportivo, quindi preferisco star zitto sulla ripresa del campionato. Da ex giocatore posso dire che, al di là dei soldi, questo campionato non ha alcuna valenza dal punto di vista sportivo.

Il miglior centrocampista del Napoli nel decennio 1980-90? Dico Salvatore Bagni che ha fatto tantissimo nel Napoli. Dirceu? Ci ho giocato e con quel piede era fortissimo”.