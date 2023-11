L'ex Filardi: “Emergenza a sinistra? Punterei su Zanoli, se non ora quando?"

L'ex terzino azzurro Massimo Filardi ha parla ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

L'ex terzino azzurro Massimo Filardi ha parla ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Il Napoli di Mazzarri mi è piaciuto a Bergamo e si è capito che quel gruppo aveva bisogno innanzitutto di un motivatore, di un allenatore capace di trasferire carica e serenità al gruppo. In questo Mazzarri è stato molto bravo.

Emergenza a sinistra? Di certo è una disdetta non avere entrambi i terzini sinistri. Per la loro sostituzione punterei dritto su Zanoli, è giovane e va lanciato. Ha gamba, ha qualità ottime che abbiamo potuto tutti notare nella scorsa stagione con la maglia della Sampdoria: se non ora quando? Ci lamentiamo che i giovani hanno poco spazio… ora che c’è va utilizzato. Per un destro giocare da terzino sinistro non è affatto difficile. E lo dice uno come me, che spesso ha giocato da terzino mancino pur essendo destro. In fase difensiva l’adattamento è velocissimo, anche perché all’ala non verrebbe consentito di rientrare in campo perché il terzino di fronte è forte proprio sul destro. In attacco serve più tempo per gli automatismi da trovare, anche con Kvaratskhelia, ed anche i compagni, specie gli attaccanti, dovranno imparare ad aspettare prima di inserirsi in area, perché Zanoli prima di crossare rientrerebbe sul destro e quindi spenderebbe un tempo di gioco in più”.