L'ex Filardi svela: "Ecco quando capimmo che avremmo vinto lo scudetto”

"Magari quest'anno è stato il blitz a Milano con i rossoneri per 2-1, ma dovranno poi dircelo gli attuali azzurri".





Massimo Filardi, ex difensore azzurro, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': "Non vedo e non ci sono ostacoli per questo Napoli, soprattutto perchè ha acquisito la mentalità vincente che in passato abbiamo spesso invocato. Secondo me è nel girone di Champions ha dimostrato di averla, non accontentandosi, mostrando di non speculare sul risultato ma provando sempre a segnare, nonostante il vantaggio. Non vedo ostacoli per questo motivo, la squadra scende in campo con le idee chiare, con la fame e con la voglia di vincere sempre. Il capolavoro assoluto che ha compiuto Giuntoli con la società è principalmente quello di aver preso calciatori che hanno voluto con forza vestire la maglia azzurra.