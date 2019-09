L'ex Fontana: "Che personalità Elmas! Avrà un grande futuro. Motivazioni col Lecce..."

Gaetano Fontana, ex giocatore del Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Ultim'ora, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: "Allan? In questo periodo ci sta che le prestazioni siano altalenanti, è dovuto a vari fattori ma il valore di Allan è conosciuto, è un gran giocatore di qualità e quantità, poi ha interiorizzato lo spirito della città di Napoli spremendo ogni singola energia per dare il suo contributo.



Fabian? Dalle prestazioni fornite, la posizione dove si esprime meglio è nella parte centrale del campo dove riesce a dare un contributo in fase di non possesso con la sua fisicità abbinata alla grande qualità che ha. Giocando dietro la punta qualche difficoltà la può incontrare. Il meglio di se lo riesce ad esprimere dove ci sono spazi a lui più funzionali.



Elmas? E' un giocatore giovane, la sua spensieratezza è fondamentale. Si è calato in una realtà importante e ha fiutato che sta avendo una grande possibilità. Ha una grande personalità e ha un futuro avvenire. Sta dimostrando davvero grandi doti tecniche



Lecce? Ancelotti ha un passato importante da allenatore e atleta dove ha vissuto queste situazioni con il Milan di Sacchi dove era facile passare da una partita di grande competizione ad un'altra dove non c'erano motivazioni, in questo lui è un maestro. Se una squadra vuole raggiungere un equilibrio verso l'alto deve trovare le motivazioni anche quando affronti delle squadre che hanno un fascino diverso".