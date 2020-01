L'ex Fontana: "Demme ha cominciato col piede giusto, con la Fiorentina avrà spazio"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli e attualmente allenatore: “La prova di Demme col Perugia è stata positiva. Certo, è entrato in una fase di gara in cui i ritmi non erano altissimi e bisognerà vederlo ancora per dare una valutazione globale del giocatore, ma iniziare col piede giusta è un bene. Tra Demme e Lobotka credo che contro la Fiorentina qualcuno giocherà, credo più il primo anche perché Lobotka è da poco che è arrivato in azzurro”.