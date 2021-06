L'ex Fontana: "Napoli già da Champions con questa rosa. Spalletti? Ci sarà da lavorare"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore: “L’arrivo di Spalletti al Napoli? Porta sicuramente esperienza, capacità e conoscenza, la storia parla per lui. Tatticamente si continuerà con il 4-2-3-1 già impostato da Gattuso. Ci sarà tanto da lavorare per rimarginare la ferita apertasi con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il mercato del Napoli? La base è importante, si deve tener conto dei mancati introiti della Champions e delle possibili cessioni. Credo che con questo rosa, comunque, gli azzurri possano competere per entrare nelle prime quattro".