L'ex Fontana: "Solidità difensiva punto di forza, ma bisogna essere più attenti sulle ripartenze"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-3° tempo' è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore: "La Roma deve trovare un pò di tranquillità. E' una squadra in piena confusione e deve ritrovare al più presto un salvagente che si spera sia mister Ranieri. I due allenatori precedenti sono due grandi tecnici e se entrambi hanno avuto difficoltà vuol dire che qualcosa non va sul piano societario. La prima prova di Ranieri sarà molto difficile.

Il Napoli sa quello che vuole e non sarà facile giocare al Maradona. Fino a questo punto abbiamo visto un ottimo Napoli, però ci sono ancora dei limiti da abbattere. Bisogna essere più pericolosi in avanti e più attenti sulle ripartenze. Il punto di forza è la solidità difensiva, ma Conte sta lavorando per risolvere ogni tipo di situazione".