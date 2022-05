L'ex Fusi: "Napoli competitivo in Italia e in Europa, ma serve anche fortuna"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, allenatore ed ex calciatore del Napoli

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, allenatore ed ex calciatore del Napoli: “Che bella quella coppa europea. Riuscire ad ottenere un successo è stato gratificante a livello personale, ma anche di tutta la società calcio Napoli. Quest’anno il Napoli poteva giocarsela fino alla fine, ma nel calcio alcune partite ti cambiano la stagione ed è stato un peccato. Il gruppo c’è, è competitivo in Italia e in Europa, a volte basta anche un po' di fortuna. La società da anni è nelle prime posizioni e questa è una bella base su cui ripartire.

Mi piace lavorare con i giovani, più che contare alle categorie superiori, mi piace lavorare nel settore giovanile o con squadre che danno spazio ai giovani”.