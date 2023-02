L’ex Gargano scherza: “Sarò a Napoli a festeggiare, ma nel frattempo mi gratto”

Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non mi sorprendono i risultati di questo Napoli, già dalle prime gare di campionato capì che questa squadra sarebbe arrivata lontana. Ora vedo il popolo napoletano entusiasta e quindi grattiamoci (ride ndr.). Sento Hamsik e Lavezzi ed anche loro sono felici perchè siamo legati alla città di Napoli. Il cuore resta per sempre napoletano. Sarò a Napoli per festeggiare, sicuro”.