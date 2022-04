L'ex giallorosso Impallomeni: "La Roma ha buttato un'occasione, il Napoli regge solo un tempo"

L'ex calciatore giallorosso Stefano Impallomeni ha analizzato a TMW Radio il pareggio di oggi fra Napoli e Roma.

L'ex calciatore giallorosso Stefano Impallomeni ha analizzato a TMW Radio il pareggio di oggi fra Napoli e Roma. Queste le sue dichiarazioni principali in merito: "La Roma ha buttato un'occasione, a Napoli avrebbe anche potuto vincere visto che si è presa il campo con autorevolezza. Il problema del Napoli è che regge un tempo, è questa la causa delle sue sconfitte in casa. Scudetto? Il Napoli crede di non farcela e sbaglia, ci deve credere. La squadra di Spalletti deve trovare la voglia di andare oltre, secondo me può ancora vincere il titolo. La Roma invece è la rivelazione del girone di ritorno grazie a mister Mourinho, che è stato perfetto nella crescita dei giovani".