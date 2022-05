L'ex Gianello: "Basta dualismo, il Napoli scelga chi sacrificare tra Meret e Ospina"

Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret è forte, Ospina è un leader e compie sempre parate prodigiose. Da anni c'è questo dualismo al Napoli, Spalletti deve decidere chi è il titolare e sacrificare uno dei due. Sia Meret che Ospina hanno il diritto di giocare e di andare altrove per farlo. Con questo dualismo ci si può portare dietro qualcosa di non carino".