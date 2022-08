L'ex Gianello: "Sirigu porta tranquillità al Napoli a differenza di Meret"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Matteo Gianello, ex portiere di Napoli e Verona

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Matteo Gianello, ex portiere di Napoli e Verona. "Per Navas il curriculum parla da solo, è il portiere che ha vinto più Champions nella storia, quindi parliamo di un grandissimo portiere. Altrettanto affidabile è Sirigu: questi calciatori non hanno bisogno di parlare, perché appena entrano nello spogliatoio si sente un'aria diversa. Salvatore, al Napoli, porterà tranquillità nei momenti particolari, cosa che Meret non ha. Spalletti, comunque, sotto l'aspetto della porta è assolutamente coperto. Napoli incompleto senza Navas? Assolutamente no. Gli azzurri hanno già due portieri di gradissimo livello, non facciamo passare Meret per ciò che non è".