L'ex Giubilato: "Ho litigato con tutta Roma per il fatto che sono andato a giocare a Napoli"

David Giubilato, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Giocare senza Koulibaly non è facile, ma Juan Jesus e Rrahmani hanno dimostrato di essere grandi difensori. Cosa vuol dire aver giocato a Napoli? Ho litigato con tutta Roma per il fatto che sono andato a giocare al Napoli, ma ne sono orgoglioso. Sono totalmente tifoso del Napoli. A livello personale mi ha lasciato tutto, io frequento ancora la città e quando non vengo per qualche settimana mi manca tanto. Mi chiamano 'napoletano' qui a Roma".