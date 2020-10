L'ex Gragnaniello: "Ospina ha qualcosa in più non solo nei piedi. Meret è troppo umile"

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Raffaele Gragnaniello, ex portiere del Napoli: “Gattuso preferisce Ospina non solo per la sua abilità nel far partire l’azione dal basso. Non vivo il quotidiano del Napoli, ma da fuori posso intuire che nel lavoro oscuro, ovvero la leadership in campo e negli spogliatoi, soprattutto, Ospina abbia qualcosa in più. Sono un tifoso di Meret. Lo vorrei vedere più spavaldo. E’ troppo umile. Per scavalcare di nuovo Ospina nelle gerarchie ha bisogno che gli altri gli diano più chance”.