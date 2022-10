L'ex grigiorosso Zauli: "Occhio Napoli, la Cremonese ha sempre dato filo da torcere alle big"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Lamberto Zauli, ex Cremonese ed allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Lamberto Zauli, ex Cremonese ed allenatore: "Il mio primo anno alla Cremonese fu il primo del Cavaliere Arvedi al comando. Per un soffio non andammo subito in Serie B. Negli ultimi anni c'è stata una crescita di investimenti e risultati. Cremona merita questi palcoscenici. Il Napoli è il vero spettacolo del nostro calcio, è un piacere vederli giocare. Contro la Cremonese non ci sarebbe partita, ma occhio che le difficoltà sono sempre dietro l'angolo. La Cremo ha sempre dato filo da torcere alle big. Il Napoli ha fatto pochissimi errori negli ultimi periodi, c'è un lavoro a monte che merita solo complimenti".