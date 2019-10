L'ex Hellas Larsen: "Il Napoli ha il gioco più bello d'Italia, ma per lo Scudetto resta la Juve..."

Preben Elkjaer Larsen, ex giocatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Un attaccante che mi somiglia? Non c'è nessuno perchè io ero unico! Haland? Lui è molto bravo, è uno che vuole fare gol, fisicamente fortissimo, è anche grosso ma veloce. Ha fame di gol. Lui diventerà bravo sicuramente. Ancelotti può vincere lo Scudetto? No, non credo. Mi dispiace, c'è questa Juventus che è troppo forte, però il Napoli fa il gioco più bello d'Italia".