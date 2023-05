L'ex Iezzo: "Il nuovo allenatore non deve cambiare nulla, ma in ruolo si può migliorare"

L’ex azzurro Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete'.

L’ex azzurro Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete': “Un allenatore intelligente che viene a Napoli non deve cambiare né muovere nulla in quanto questa squadra è una macchina perfetta! Al massimo se si vuole migliorare di più si può intervenire in qualche ruolo come quello dell’esterno destro”.