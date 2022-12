L'ex Improta: "A gennaio sul mercato non farei nulla, il vice-Lobotka già c'è"

"L'anti-Napoli? Non ne vedo, la squadra di Spalletti è troppo forte, secondo me riprenderà il cammino di prima, quest'anno non ce n'è per nessuno!"

Gianni Improta, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': "A gennaio sul mercato non farei nulla, non cederei neanche Demme, e non solo perchè per me è il vice-Lobotka, ma anche per non squilibrare alcunchè nello spogliatoio. Se Demme dovesse proprio insistere nel voler andar via è chiaro che il Napoli dovrebbe adoperarsi per sostituirlo.