L'ex Improta: "Empoli? Non si può temere, hanno toppato con la Lazio e non sono più così sicuri"

vedi letture

"I numeri la dicono lunga su come affrontare questa squadra che è enigmatica, ma mi ha fatto piacere che abbia perso l’imbattibilità".

Gianni Improta, ex azzurro dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando sono andato a Castel di Sangro ho subito avuto la convinzione che il Napoli avrebbe fatto bene. Conte, in più occasioni, ha detto di essere in difficoltà perchè ha calciatori forti anche in panchina e lo spazio è poco. Conte vuole che le riserve siano più forti dei titolari.

Empoli? I numeri la dicono lunga su come affrontare questa squadra che è enigmatica, ma mi ha fatto piacere che abbia perso l’imbattibilità. Ha toppato con la Lazio e non sono così sicuri di poter fermare il Napoli, ad Empoli bisogna vincere assolutamente. Certe squadre non si devono temere, bisogna solo rispettarle”.