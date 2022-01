L’ex Improta non ha dubbi: “Col Venezia non c’è partita. Quest’anno non ce n’è per nessuno”

L’ex azzurro Gianni Improta è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione “Campania Sport”: “Per me con il Venezia non c’è partita, come non c’era contro la Salernitana. Il Napoli ha ormai una consapevolezza, una determinazione e l’abbiamo visto anche a Bologna. E poi sentir parlare già 4-5 calciatori che si sono pronunciati e hanno detto che puntano allo scudetto fa capire che ormai sono convinti che ce la possono fare. Non voglio denigrare l’operato delle altre squadre ma quest’anno per chi incontra il Napoli non ce n’è per nessuno”.