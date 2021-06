L'ex Improta non ha dubbi: "Subito dopo l'Europeo Insigne rinnoverà e resterà a vita"

Gianni Improta, ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono convinto che subito dopo l'Europeo Insigne rinnoverà e resterà a vita al Napoli. Lui vuole rimanere, ci sono vari segnali. Sia lui che la società devono venirsi incontro. Tra l'altro in Nazionale ci sta rappresentando così bene, per cui sarebbe assurdo farlo andar via. Abbiamo uno che ci delizia con le sue giocate, è ben visto da tutti, di cui tutti sono innamorati e noi lo facciamo andar via?".