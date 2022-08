L'ex Incocciati: "Osimhen-Simeone coppia da top club, più forte di Vlahovic-Milik"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Napoli

"Meglio Osimhen-Simeone o Vlahovic-Milik? Sono entrambe ottime coppie, ma preferisco la prima. Il Napoli ha coppia da top club, ma poi starà il campo a decidere quale sarà la migliore. Osimhen e lo scambio con Ronaldo? Ci sono più aspetti. Quello economico farebbe comodo a De Laurentiis, non ci sono dubbi. Tecnicamente, però, bisogna tenere conto che Osimhen è in piena rampa di lancio. Rappresenta il futuro del Napoli. Se poi si cambiano le pedine, cambia tutto. Ronaldo sappiamo che giocatore è, ma anche l'età che ha e l'esigenze che comporta... L'anno della consacrazione di Osimhen? Dipenderà da tanti fattori. Glielo auguro. Il Napoli lo ha finalmente recuperato al 100% dopo i tanti infortuni. Ora bisogna sperare che lui produca il massimo dalle aspettative che si sono create. Ha grandi potenziali, deve farle vedere tutte ora. Osimhen è un pezzo da novanta di questo Napoli, ricordiamolo sempre".