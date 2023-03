L’ex Inter Altobelli: “Se non dovesse vincere la Champions, spero possa farlo il Napoli”

Nella lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, Spillo Altobelli si sofferma sulle chances nerazzurre in Champions League.

Nella lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, Spillo Altobelli, ex Inter, si sofferma sulle chances nerazzurre in Champions League. L'Inter può vincere la coppa? Ecco la risposta dell'ex attaccante nerazzurro: "Per prima cosa dico che se i nerazzurri non dovessero trionfare, mi auguro che il Napoli possa riportare la coppa in Italia, visto che manca proprio dai tempi del Triplete di Mourinho. Non si deve però pensare che il Benfica sia una squadra facile da affrontare, né che si tratti di un accoppiamento semplice. I portoghesi mica sono scarsi. Hanno buttato fuori la Juventus e sono arrivati primi nel girone davanti al Psg.