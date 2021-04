L'ex Inter Branca: "Io al Napoli? Nessuno direbbe di no a questa piazza"

Marco Branca, ex direttore sportivo dell'Inter, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Credo che l'Inter possa riportare lo scudetto in sede, manca poco e speriamo che si possa concretizzare. Per vincere c'è bisogno di una serie di fattori che devono intervenire tutti contemporaneamente. Io al Napoli? Nessuno potrebbe dire di no al fascino di questa piazza".