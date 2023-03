L’ex Inter Dalmat: “Se gioca come contro il Napoli può andare in semifinale di Champions”

"Se gioca con la mentalità e la voglia messe in campo contro il Napoli e il Milan può sperare di andare in semifinale".

L'Inter è lontanissima dal primo posto in campionato, ha perso 9 partite in Serie A e 11 in stagione, ma paradossalmente può ancora svoltare, grazie ai quarti di Champions League contro il Benfica, che offrono una grande opportunità ai nerazzurri. "Purtroppo la storia è questa da settembre - dice in esclusiva Stephane Dalmat a TuttomercatoWeb.com -. Non c'è continuità. Questa squadra è capace di vincere contro il Napoli, ma anche di perdere contro lo Spezia. Non vedo la filosofia di gioco che promuove l'allenatore".

Capitolo Champions, quanto è complicata la partita contro il Benfica?

"Sulla carta, quando vedi le altre grandi squadre, mi sembra la più accessibile insieme al Chelsea come avversaria, ma in realtà hanno dimostrato di essere forti, concludendo anche in prima posizione il girone davanti ad una squadra come il PSG. Il Benfica gioca benissimo a calcio, per l'Inter sarà più dura rispetta alla sfida contro il Porto, ma se gioca con la mentalità e la voglia messe in campo contro il Napoli e il Milan può sperare di andare in semifinale".

Ma per l’Inter vincere la Champions è possibile?

"È complicato, prima deve pensare a battere il Benfica. Poi ci sono squadre di un altro livello, ancora più forti, però il bello del calcio è questo e spesso ci sono molte sorprese. Chissà, tutto è possibile".