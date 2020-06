L'ex Inter Mazzola: "Mertens? Ho rosicato, sarebbe stato un bel colpo..."

Sandro Mazzola, ex bandiera dell'Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è avvantaggiato, ma quando l'Inter parte sotto tira fuori delle partite che possono capovolgere il risultato. L'Inter tiene molto alla Coppa Italia, per diverse ragioni. Anche in campionato saresti più leggero nelle partite dopo aver vinto questo trofeo. Mertens? Ho rosicato molto, sarebbe stato un bel colpo per l'Inter".