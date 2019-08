L'ex Inter Paganin sicuro: "Conte ha già raggiunto il Napoli ma la Juve ha ancora qualcosa in più"

Antonio Paganin, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Radio Sportiva: "La Juventus, al momento, ha ancora qualcosa in più, basta vedere la panchina dei bianconeri di sabato scorso. L'Inter non ha aggiunto, ha dovuto colmare le lacune Icardi, Perisic e Nainggolan. La mentalità e l'organizzazione date da Conte, però, sono qualcosa in più. Il tecnico nerazzurro ha la caratteristica di saper dare subito un'impronta alle sue squadre. L'Inter ha raggiunto il Napoli, mentre deve fare ancora un passo per essere al livello della Juve. E' comunque stato fatto uno sforzo enorme"