L'ex Inter Sosa: "Non so se Conte tifa ancora Juve, ma l'ha battuta e questo conta"

Ruben Sosa, ex calciatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Quando sarà matematico, lo scudetto mi darà una gioia enorme".

L'ex nerazzurro ha tessuto le lodi di Antonio Conte, ricordando un episodio: "Il tecnico ha capito che cosa è davvero l’Inter ed è entrato nella testa dei giocatori: ha faticato il primo anno, anche per le condizioni esterne, ma negli ultimi mesi ha trovato un equilibrio quasi perfetto. E al di là di quello che si possa pensare, questa è una squadra che gioca a calcio molto bene. Era un Juve-Inter, finito 0-2, della stagione 1992-93. Se rivedete la mia rete, prima di tirare di sinistro faccio una finta a conte che ci casca. Chissà se ricorda quell'azione, ma è stato un grande centrocampista. Un simbolo della Juventus. Ha compreso che a Milano l'ambiente è differente, non so se nel suo cuore tifi ancora Juve, ma è riuscito a batterla e questo conta".