L'ex interista Berni: "Ho difficoltà a scegliere tra Sommer e Meret"

vedi letture

L’ex terzo portiere dell’Inter Tommaso Berni ha risposto ad alcune nostre domande in vista della gara tra i nerazzurri ed il Napoli di Conte, in programma domenica sera allo stadio “Meazza” di Milano. Ecco le sue parole a Kiss Kiss Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte è ripartito cambiando tanto, ed anche in corsa il nuovo allenatore ha già rivoluzionato il modulo. Che percorso stanno facendo gli azzurri? Possono rappresentare l’anti-Inter?

“Per me il Napoli ha preso un top allenatore, i risultati parlano per lui. Il suo modo di lavorare riesce a dimostrare subito la sua impronta, sia a livello tattico che di mentalità. Per me sarà sicuramente una pretendente al titolo, anche perché potrà pensare solo al campionato, con meno partite nelle gambe e questo alla lunga sicuramente può pesare tantissimo. Juventus e Atalanta, insieme al Milan, sono squadre pronte per vincere lo scudetto, ed anche loro arriveranno fino in fondo a giocarsi qualcosa di importante”.

Sommer contro Meret. Entrambi molto esperti e che hanno già vinto. Chi ti piace di più e quali sono i loro punti di forza?

“Sono due grandissimi portieri, di grande esperienza. Sommer ce l’ha anche a livello internazionale, e sicuramente dal canto suo ha dimostrato grande affidabilità e tranquillità tra i pali e non solo. Infatti anche con i piedi è bravo, ed ormai il ruolo prevede anche l’ingresso attivo nel gioco con l’impostazione dal basso. Lo stesso vale per Meret, sono due portieri che stimo tantissimo, ed è difficile scegliere uno dei due, perché sono ottimi professionisti e grandi persone sia dentro che fuori dal campo, dove fanno valere anche la loro leadership all’interno dello spogliatoio”.