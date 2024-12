L'ex interista Martins: “Scudetto? Non sarà facile con Napoli e Atalanta”

A Flashscore News, Obafemi Martins, ex attaccante dei nerazzurri, parla così della stagione che sta vivendo la sua ex squadra

A Flashscore News, Obafemi Martins, ex attaccante dei nerazzurri, parla così della stagione che sta vivendo la sua ex squadra: "L'Inter gioca in modo coeso, il che rende questa squadra unica ed entusiasmante, Scudetto? Dipende dalla determinazione dei giocatori, spero che possano ripetersi, anche se non sarà facile con avversari forti come Atalanta e Napoli - le sue parole -. Hanno una squadra solida che si sta comportando molto bene in questo momento; se mantengono questo stato di forma, tutto è possibile".

Quanto alle chance dei campioni d'Italia di vincere la Champions League: "Lo 0-0 col City e la vittoria sull'Arsenal sono state impressionanti, ma prima di poter esprimere giudizi concreti è necessario raggiungere le semifinali - ha spiegato il nigeriano -. Credo nelle potenzialità dell'Inter, so di cosa è capace nelle giornate migliori ma è meglio evitare di mettere eccessiva pressione alla squadra".