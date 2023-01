L’ex Juve Birindelli protesta: “Sentenza scandalosa. Non capisco questo accanimento"

"Non capisco questo accanimento totale nei confronti di una società. La sentenza è scandalosa e giudico su ciò che è reale".

Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha espresso il suo pensiero sulla sentenza che ha condannato i bianconeri infliggendo loro 15 punti di penalizzazione: "Una sentenza impari - dice a TuttoJuve.com -, in quanto i club coinvolti erano molti di più. La Juventus non poteva fare le plusvalenze da sola, c'è sempre un'altra parte. Non capisco questo accanimento totale nei confronti di una società. La sentenza è scandalosa e giudico su ciò che è reale".