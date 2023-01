L’ex Juve Causio: "Plusvalenze? Mi viene da ridere, certe cose non si fanno da soli”

Il pareggio della Juventus contro l'Atalanta certifica sicuramente un momento non indimenticabile per i bianconeri dopo i 15 punti di penalizzazione.

Il pareggio della Juventus contro l'Atalanta certifica sicuramente un momento non indimenticabile per i bianconeri dopo i 15 punti di penalizzazione. A parlarne in esclusiva a TuttomercatoWeb.com è Franco Causio, che ha giocato dal 1970 al 1981 con la Vecchia Signora: “Mi è piaciuta, ha mostrato grande carattere, sembrava una squadra incazzata finalmente. Ho visto la reazione perfetta sul campo contro una bella squadra come l'Atalanta. La gara è stata giocata a viso aperto, Miretti avrebbe potuto anche siglare il 4-3. Ci vuole pazienza, ma la reazione c'è stata".

E sul caso plusvalenze che idea si è fatto?

"Mi viene da ridere. Le plusvalenze fittizie non credo si facciano da soli. Sono argomenti delicati, bisogna esserci dentro, ma ci sono sempre state e sono cose che mi fanno ridere. Parlo di calcio che è ciò di cui posso parlare".