L'ex Juve Cobolli Gigli: "Sono certo che se il Napoli fosse andato a Torino avrebbe vinto"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha commentato la sentenza riguardante il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Cosa doveva fare il Napoli lo decideranno i vari gradi di giudizio, ma leggendo le motivazioni dell'ultima sentenza si dubita che il Napoli abbia potuto seguire una strada non perfettamente lineare. Ad ogni modo sono certo che se il Napoli avesse disputato quella partita a Torino l'avrebbe vinta, per come giocava il Napoli e come giocava la Juventus. Più si va avanti nella battaglia legale più si restringono i tempi per recuperarla".