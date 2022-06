L'ex Juve Cuccureddu: “Koulibaly da prendere subito! Chi è che non lo vorrebbe?”

Antonello Cuccureddu, storico ex calciatore bianconero degli anni '70, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonello Cuccureddu, storico ex calciatore bianconero degli anni '70, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com: "Koulibaly è da prendere subito! Chi è che non lo vorrebbe? Così la Juve strapperebbe uno dei giocatori più importanti al Napoli come fece qualche anno fa con Higuain, bisognerà vedere però se il Napoli sarà disposto a venderlo oppure no".