L'ex Juve Di Livio: "Ecco che partita sarà. Conte? Tutti lo vorrebbero"

E' il giorno di Juventus-Napoli. Alle 18 la truppa di Thiago Motta cerca il successo casalingo contro gli azzurri dell'ex Antonio Conte. In vista della gara dello Stadium, Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva Angelo Di Livio: "Non è una sfida scudetto ma è una sfida che ci dirà chi sta sulla buona strada e forse dovrà ancora lavorare. Credo che sia ancora presto per dare un giudizio. Aspettiamo. Secondo me sarà una partita che vivrà sugli esplodi e chi sarà bravo a sfruttarli vincerà questa partita. Sulla carta vedo molto equilibrio".

Il mercato della Juventus?

"Credo che Giuntoli abbia lavorato alla perfezione per dare qualità e giocatori giusti a Thiago Motta. La Juve in Champions ha dimostrato una grandissima crescita. Si comincia a vedere il gioco di Motta. Credo che ci siano davvero i presupposti per fare una stagione di vertice".

L'acquisto che più ti ha colpito a parte Koopmeiners?

"L'insieme: Nico Gonzalez, Conceiçao...Giocatori che sono veloci e che danno quel cambio di passo a questo gioco. Gli esterni secondo me sono complementari al gioco di Thiago Motta".

Ti aspettavi facesse così bene in questi ultimi anni Motta?

"Come crescono i giocatori, crescono anche gli allenatori. Lavorano sugli errori fatti in precedenza. Quello che mi sorprende è la grande personalità che ha. In queste prime gare ha fatto giocare giovani al posto dei veterani. Stimola anche i giocatori più esperti, fa loro capire che, se non danno quello che devono dare, si affida alle giovani leve. E questo è un segnale forte che dà al gruppo".

Conte al Napoli?

"Credo che tutte le tifoserie vorrebbero un allenatore come lui. Perché porta tanto attaccamento alla maglia, entusiasmo, quella voglia di lottare su ogni pallone e porta qualità. Bravo De Laurentiis a convincerlo ad andare a Napoli. Gli acquisti sono stati mirati, fatti per bene. Ha una squadra che va ancora amalgamata ma è sulla strada giusta anche Antonio".

Lukaku può essere il centravanti che sposta gli equilibri con Conte?

"Lukaku è l'attaccante ideale per Antonio. Infatti il primo nome che ha fatto sia stato quello di Lukaku. Con Conte volerà ancora di più perché lui lo conosce alla perfezione, sa quali sono le sue qualità fisiche e sta dando segnali di Lukaku".

Il Napoli delle big è l'unica che non ha le coppe: è un vantaggio?

"Se vuoi vincere il campionato è un grandissimo vantaggio. Poi un club forte deve giocare anche le coppe. Se la mettiamo sul piano di vincere lo scudetto, non giocare questi gironi strazianti di Champions League è un punto di vantaggio".