L’ex Juve Estigarribia: “Scudetto possibile! La musica cambierà col recupero degli infortunati”

Marcelo Estigarribia, ex terzino della Juve, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com.



"L'eliminazione dalla Champions è stata una nota dolente, ma la squadra dopo un periodo negativo è stata brava a ricompattarsi e a guadagnare terreno in campionato. L'Europa League è un trofeo importante, la Juve è da considerarsi una delle favorite per la vittoria in finale".

Parlando del campionato, la Juve può sognare di vincere lo scudetto?

"Certo, perché non dovrebbe sognare? La Juve può vincere lo scudetto! C'è sicuramente uno svantaggio importante da recuperare, ma non è finito nemmeno il girone di andata e c'è tempo per recuperare. La sfida contro il Napoli sarà un appuntamento da non fallire. Ricordiamoci che la Juventus è stata falcidiata da molti infortuni nella prima parte di stagione, e la musica sarà diversa una volta che recupererà tutti i suoi giocatori più importanti".