L'ex Juve Jugovic: "Giuntoli, serve un colpo alla Kvara anche per i bianconeri"

Vladimir Jugovic ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' per analizzare Lazio-Juventus, uno dei big-match della 30esima giornata

Vladimir Jugovic ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' per analizzare Lazio-Juventus, uno dei big-match della 30esima giornata di Serie A: "La Juve rischia di più, non c’è dubbio. Per Tudor è un vantaggio iniziare la nuova avventura contro i bianconeri. Non tanto perché la Juventus è stata una sua ex squadra da giocatore e pure da vice di Pirlo. La verità è che se Tudor batte la Juventus dà una scossa incredibile a tutto l’ambiente, il modo migliore per partire e svoltare. Se al contrario dovesse perdere, non sarebbe una tragedia: è una cosa che ci può stare, no? A rischiare di più è Allegri, che deve invertire la rotta...Se non si sveglia e cambia marcia già contro la Lazio, rischia di complicarsi la vita per il ritorno in Champions. Io resto fiducioso perché conosco il dna del club. Nei momenti di massima difficoltà, quando in molti sono già pronti a farle il funerale, la Juve trova sempre la forza per rialzarsi".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "La Juventus dovrebbe lottare per lo scudetto sempre, come impone la sua storia, ma la Coppa Italia è pur sempre un trofeo e vincerla sarebbe un bel segnale di ripartenza per la società. Chiesa, è uno a cui basta una fiammata in contropiede per decidere la partita. Una grande squadra deve andare oltre le assenze. E a Vlahovic, vista l’espulsione sciocca rimediata contro il Genoa, un po’ di riposo farà bene, anche soltanto per riflettere..."

Infine, una battuta sul prossimo calciomercato bianconero: "Koopmeimers è un bel centrocampista, abile in rifinitura e in zona gol. Dalla Juventus, però, mi aspetto un colpo meno pubblicizzato: tipo il Vidal dei tempi di Conte, Marotta e Paratici. O il Kvaratskhelia che Giuntoli ha portato al Napoli. Sono dell’idea che non serva sempre comprare giocatori: a volte bisogna pure crearseli".