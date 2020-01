L'ex Lazio Orsi: "Ma dove avete visto questo grande Napoli? Strakosha non ha fatto una parata"

Nel corso di Canale 21, l'ex Lazio Nando Orsi ha parlato della gara di Coppa Italia non vedendo particolari segnali positivi dal Napoli: "Primi 20 minuti? Ma cosa ha fatto, Strakosha non ha fatto una parata. Non credo abbia fatto così tanto questi primi 20 minuti, ha fatto il gol, ma poi non ricordo chissà cosa. Se vogliamo dire per forza che ha fatto qualcosa di buono, ma non mi sembra. Per me più che altro ci hanno messo di più a livello caratteriale, come schemi e altro non mi è sembrato sto grande Napoli".