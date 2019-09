L'ex Lecce Giacomazzi avvisa i pugliesi: "Napoli squadra impressionante, ha fatto un partitone”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Guillerme Giacomazzi, ex centrocampista del Lecce: “Lecce è la mia seconda casa. Napoli e Lecce hanno obiettivi diversi, c'è stato qualche dubbio iniziale per quanto riguarda il Napoli, ma ha una qualità di gioco impressionante. Il punto a Torino era meritatissimo, ma ha fatto benissimo nelle altre partite. Ieri ha fatto un partitone, è stato bellissimo vedere una partita intelligente, con giocatori di qualità. Il Lecce ha capito perfettamente ciò che è la Serie A, sia in positivo che in negativo. Ha commesso qualche errore di troppo, ma col Torino ha dato una grande dimostrazione, è una squadra che quando può fa il possibile ".