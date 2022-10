L’ex Lucarelli sicuro: "Napoli da scudetto, esprimendosi così se la giocherà fino alla fine"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli, parla anche della corsa scudetto in serie A

Intervistato dal Corriere dello Sport, il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli, parla anche della corsa scudetto in serie A. "Il Napoli può vincere il titolo? Assolutamente sì. Una città che è nel mio cuore. E Spalletti è un amico. Esprimendosi su questi livelli potrà giocarsela sino in fondo per il titolo, meritatamente. Poi, c’è l’incognita della sosta, ma esisterà per tutti. Ma il calcio da un po’ di anni si è avviato verso il business e si è allontanato, purtroppo, dalla gente. E questo non mi sorprende. Ecco perché mi piace il calcio di una volta. Diciamo che sono un po’ nostalgico, però, senza fraintendiment".