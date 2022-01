L'ex Luppi ottimista: "Scudetto ancora possibile se l'Inter perde il derby"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete" è intervenuto Gianluca Luppi, difensore: “Rimpianto di essere stato a Napoli in un brutto periodo societario e della carriera? E’ stata la mia unica esperienza al Sud, mio padre me ne aveva sempre parlato bene. Ci sono arrivato a 35 anni con De Canio allenatore. Tutti dicevano che ero venuto a prendermi la pensione ma fu un anno bello per quanto positivo. Cambiammo tre presidenti e sfiorammo la promozione. Feci anche tre gol di fila, cosa rara per un difensore. Novellino mi ha ridato 10 anni di carriera, con lui iniziai anche a tirare le punizioni.

Bologna-Napoli 2-4? Ho ancora un quadro in casa con un duello con Maradona. Napoli-Inter può valere mezzo Scudetto? Può essere, specie se il Napoli vincerà a Venezia e l’Inter non vincerà nel derby. Non è detto che il Napoli non possa vincere lo Scudetto, campionato equilibrato. Poi chiaramente ora il calcio è diverso, le piccole possono dire la loro, il Venezia è una squadra da prendere con le molle. Io allenatore del Napoli? Magari! Sono stato in Arabia Saudita come assistente, ora sto allenando in Promozione”.