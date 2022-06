L’ex Maggio ricorda: “Eravamo degli operai, la nostra forza più grande fu il gruppo”

Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il Napoli è arrivato ad un passo dallo scudetto, è chiaro ci sia un po' di delusione ma essere arrivati in Champions è comunque importante. Parliamo di una competizione importante che regala la possibilità di affrontare squadre blasonate.

Il Napoli ha un organico importante. In questo momento è un cantiere aperto, ma sicuramente la società sta lavorando per qualche acquisto. La società saprà andare su giocatori specifici che serviranno anche in vista della Champions.

Negli anni di Mazzarri eravamo un bel gruppo, non eravamo fenomeni a parte Lavezzi, Cavani e Hamsik. Eravamo degli operai che lavoravano al massimo per raggiungere determinati obiettivi. Ma la nostra forza più grande fu il gruppo, eravamo un gruppo coeso anche grazie a Mazzarri".