L'ex Magoni: "Urge filotto di vittorie per risalire. Allan e Fabian sempre in campo..."

L’ex calciatore del Napoli Oscar Magoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle ultime vicende di casa Napoli: “Sarà necessario per il Napoli un filotto di vittorie quanto più lungo possibile, per accorciare le distanze e risalire la classifica. Il Napoli ha dimostrato che se vuole può giocare allo stesso livello delle grandi europee.

Centrocampo? Se stanno bene, Allan e Fabian Ruiz li farei sempre giocare. Zielinski mi piace moltissimo, ma chiaramente non possono giocare sempre gli stessi.

Situazione in casa Napoli? Il Napoli sta vivendo un problema di ambiente, interno alla società, più che un problema tecnico-tattico. In una società calcistica devono tutti stare insieme, non gli uni contro gli altri. È un’anomalia"