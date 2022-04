L'ex Maldonado: "Che opportunità persa dal Napoli! Troppi punti lasciati alle piccole"

"Quelli con gli azzurri sono stati anni bellissimi, a Napoli si vive il calcio come in Sudamerica".

© foto di www.imagephotoagency.it

Ruben Maldonado, ex difensore del Napoli, è intervenuto in diretta video a 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia: “Il Napoli è stato in ballo fino alla fine, ha perso una grande opportunità. I punti più importanti sono stati persi in casa con le cosiddette piccole. Lì sono stati fatti gli errori più gravi.

Quelli con gli azzurri sono stati anni bellissimi, a Napoli si vive il calcio come in Sudamerica. Ho vissuto gli anni della rinascita, abbiamo riportato la squadra dove merita.”