L'ex Marangon duro: "Spalletti timoroso, può trasmettere paura alla squadra"

"Il Napoli può avere la scusa degli infortuni, ma a certi livelli le squadre dovrebbero avere la competitività infortuni o meno".

Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è più il Barcellona di una volta, ma la loro filosofia è sempre la stessa. Aspettano i ragazzi della Cantera e poi una volta inseriti in prima squadra giocano un calcio efficace. Xavi conosce benissimo la filosofia dei catalani e l’ha messa in pratica. C’è stato poco Napoli perché il Barcellona stava giocando così bene da qualche partita. Il Napoli può avere la scusa degli infortuni, ma a certi livelli le squadre dovrebbero avere la competitività infortuni o meno.

Come reagire al ko col Barcellona? Il Napoli deve crederci, ha fatto 99 e deve fare 100. Forse ha perso qualche punticino per puntare allo scudetto ma anche Inter e Milan hanno fatto passi falsi. La rosa è molto valida, ma forse Spalletti essendo sempre stato un tecnico che ha paura può trasmetterla ai giocatori”.